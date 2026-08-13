Travelex 2 15.00% due 09/28: Q2 2026 Results Revealed
In a turbulent quarter shaped by geopolitical shocks and bold strategic moves, Travelex navigated disruption, reshaped its balance sheet, and repositioned for future growth.
Foto: adobe.stock.com
- Q2 2026 trading was affected by the Middle East conflict, disrupting regional stores, currency supply chains and international travel patterns.
- Travelex agreed with shareholders to cancel 70% of its investor loans, strengthening the Group’s financial position and demonstrating continued investor support.
- The Group won new airport contracts at Sydney and Düsseldorf and extended its Edinburgh Airport partnership; Sydney operations began on 1 July 2026.
- Travelex agreed to sell its Brazilian bank, Banco Travelex S.A., to StoneX Group, subject to Brazilian regulatory approval, with completion expected by Q3 2027.
- Q2 net revenue fell to £97.5 million from £113.0 million on a like-for-like basis, a decrease of £15.5 million year on year.
- Underlying EBITDA declined to £3.9 million from £7.5 million, while cost reductions and operational-efficiency measures helped mitigate the impact; the results are preliminary and unaudited.
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