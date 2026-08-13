Autodoc: Starke Halbjahreszahlen wecken neue Fantasie
AUTODOC beschleunigt weiter: Umsatz, Ertrag und Cashflow legen kräftig zu, während neue Logistikstandorte in Europa das Wachstum strategisch absichern.
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- AUTODOC steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 12,8 % auf 1.003,4 Mio. € und das bereinigte EBITDA um 13,7 % auf 91,9 Mio. €; die Marge erhöhte sich auf 9,2 %.
- Das B2C-Geschäft erzielte 921,8 Mio. € Umsatz (+11,7 %), während das B2B-Segment mit 81,6 Mio. € deutlich stärker um 27,0 % wuchs.
- Der Free Cashflow stieg um 39,1 % auf 115,0 Mio. €; trotz einer Dividendenzahlung von 70,6 Mio. € erhöhte sich der Kassenbestand auf 182,5 Mio. €.
- Die Nachfrage nahm zu: Die Bestellungen stiegen auf 10,2 Millionen, die Zahl der aktiven Kunden auf 9,7 Millionen und der durchschnittliche Bestellwert auf 97,2 €.
- AUTODOC baut sein europäisches Logistiknetz aus: Das Lager in Belgien ist voll in Betrieb, ein neuer Standort nahe Manchester wurde eröffnet und das automatisierte Lager in Tschechien soll ab 2027 vollständig betriebsfähig sein.
- Der Ausblick für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von 11–16 % und ein bereinigtes EBITDA zwischen 170 und 195 Mio. €; zugleich reorganisiert das Unternehmen Strukturen und digitalisiert das B2B-Modell.
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