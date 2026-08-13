🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage zu Reformen Rente, Steuern, Bürgergeld

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gegner und Befürworter gleichauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Reformen zu Rente, Steuern spalten die Gesellschaft
    • 38 Prozent bewerten sie richtig, ebenso viele falsch
    • Wirtschaft und Arbeitgeber profitieren am meisten
    Umfrage zu Reformen Rente, Steuern, Bürgergeld - Gegner und Befürworter gleichauf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die schwarz-roten Reformpläne bei Rente, Steuern und Bürgergeld spalten einer Umfrage zufolge die deutsche Gesellschaft in zwei gleich große Lager. Bei einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos bewerteten 38 Prozent der Menschen die Vorhaben als richtig oder eher richtig. Ebenfalls 38 Prozent vertraten hingegen die Ansicht, dass die Reformen falsch oder eher falsch sind. Während die Anhänger der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD die Pläne mehrheitlich positiv sehen, äußerten sich die Anhänger von AfD und der Linken überwiegend ablehnend.

    Auf die Frage, wer am ehesten von den Plänen profitiert, sagten 33 Prozent und damit die größte Gruppe: "Niemand - die Reformen schaden am Ende allen". 25 Prozent sehen in erster Linie Wirtschaft und Arbeitgeber als Hauptprofiteure. Deutlich weniger Befragte erwarten, dass Arbeitnehmer oder Geringverdiener die Gewinner sind oder dass alle Seiten gleichermaßen profitieren./ax/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Umfrage zu Reformen Rente, Steuern, Bürgergeld Gegner und Befürworter gleichauf Die schwarz-roten Reformpläne bei Rente, Steuern und Bürgergeld spalten einer Umfrage zufolge die deutsche Gesellschaft in zwei gleich große Lager. Bei einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos bewerteten 38 Prozent der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     