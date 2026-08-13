ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 8,35 Euro
- Jefferies bestätigt Hellofresh mit »Buy«
- Quartalszahlen erfüllen die Erwartungen solide
- Ausblick bestätigt, Wachstum eher am unteren Ende
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Der Kochboxenanbieter habe solide abgeschnitten und die Erwartungen erfüllt, schrieb Giles Thorne am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei bestätigt worden, allerdings mit dem Zusatz, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr eher am unteren Ende der Zielspanne liegen dürfte. Das nehme der Marktkonsens indes schon vorweg./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 3,45 auf Tradegate (13. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +4,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,73 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 593,35 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7500EUR.
Analyst:
Kursziel: 8,35 Euro
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Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
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Ganz so wild, wie du es beschreibst, sieht die KI diesen Umstand nicht ...
Was steckt hinter der „8×“-Aussage?
✅ Was tatsächlich geplant ist
- HelloFresh hat 2026 in Verden (Deutschland) die erste eigene europäische Produktionsstätte für Factor (Ready‑to‑Eat) in Betrieb genommen.
- Laut Unternehmensangaben erhöht dieses Werk die operative Produktionskapazität für Factor in Europa um etwa das Achtfache.
- Das Werk beliefert aktuell Deutschland, Dänemark, Schweden, Belgien und die Niederlande – perspektivisch weitere Märkte. https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/hellofresh-se-stock-de000a161408-factor-ready-to-eat-production/69294358, https://assets.ctfassets.net/irplh84t0tdt/3AsOlDE28xANhRkzHtCpch/d71ee009340fd2e6a35ddc506e5275e2/HelloFresh_SE_Press_release_Factor_EU_Launch_Verden.pdf
👉 Die 8×‑Kapazität gilt nur im Vergleich zur bisherigen, sehr kleinen europäischen Factor‑Produktion, die zuvor überwiegend extern bzw. fragmentiert lief.
Beides! Und zusätzlich das Thema (Galgen)Humor, Selbstironie und "Spaß" etc.
Warum bist Du noch hier? Hoffst Du auf eine Wende oder nur Schaulustig?