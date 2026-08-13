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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 8,35 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bestätigt Hellofresh mit »Buy«
    • Quartalszahlen erfüllen die Erwartungen solide
    • Ausblick bestätigt, Wachstum eher am unteren Ende
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Hellofresh auf 'Buy' - Ziel 8,35 Euro
    Foto: HelloFresh

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Der Kochboxenanbieter habe solide abgeschnitten und die Erwartungen erfüllt, schrieb Giles Thorne am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Ausblick sei bestätigt worden, allerdings mit dem Zusatz, dass das Wachstum im zweiten Halbjahr eher am unteren Ende der Zielspanne liegen dürfte. Das nehme der Marktkonsens indes schon vorweg./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 3,45 auf Tradegate (13. August 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +4,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 593,35 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7500EUR.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 8,35 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,35, was eine Steigerung von +145,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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