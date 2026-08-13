RBC stuft Evotec auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Mitte Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Charles Weston in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Er rechne folglich nicht mit größeren Kursausschlägen der Aktien des Life-Science- und Biotechnologieunternehmens./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:00 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 3,804EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Charles Weston

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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