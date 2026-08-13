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    Aktie zweistellig im Plus

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    Earnings: Lenovo knackt erstmals die Milliarden-Marke

    Chinas Lenovo Group hat im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz um 43 Prozent gesteigert und damit die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Aktie knallt zweistellig nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Lenovo steigert Umsatz dank KI-Boom um 43 Prozent
    • KI-Erlöse wachsen um 60 Prozent auf 9,3 Milliarden
    • KI-Server-Aufträge steigen um 157 Prozent
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie zweistellig im Plus - Earnings: Lenovo knackt erstmals die Milliarden-Marke
    Foto: Schoening - Schoening

    Rückenwind erhält Lenovo vom Boom rund um KI-Hardware sowie von den Auswirkungen des weltweiten Engpasses bei Speicherchips.

    Der Umsatz stieg bis Ende Juni auf 26,94 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 22,3 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Elektronikkonzern profitierte dabei von der durch Künstliche Intelligenz angetriebenen Nachfrage und robusten PC-Verkäufen.

    Es war das stärkste Quartalswachstum beim Umsatz seit fünf Jahren. Die KI-bezogenen Erlöse legten im Jahresvergleich um 60 Prozent auf 9,3 Milliarden US-Dollar zu und machten damit 35 Prozent des Gesamtumsatzes aus.

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    Die Lenovo-Aktie hatte bereits vor Bekanntgabe der Zahlen am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Damit summierten sich die Kursgewinne seit Jahresbeginn auf rund 225 Prozent. Nach Veröffentlichung der Ergebnisse legte die Aktie im frühen Handel am Donnerstag um rund 20 Prozent zu.

    Auch die US-Konkurrenten Dell, Hewlett Packard und Super Micro zählen in diesem Jahr zu den starken Performern an der Wall Street. Allerdings haben sie ihre Preise angesichts der stark gestiegenen Kosten für NAND- und DRAM-Speicherchips um 10 bis 30 Prozent angehoben.

    Lenovos Geschäft mit PCs, Tablets und Smartphones, das rund 64 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, steigerte die Erlöse im Berichtszeitraum um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Lenovo Group

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    ISIN:HK0992009065WKN:894983
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    Der bereinigte Nettogewinn im Quartal, bei dem einmalige Posten und nicht zahlungswirksame Belastungen herausgerechnet werden, verdoppelte sich auf 1,075 Milliarden US-Dollar. Erstmals konnte damit Milliarden-Marke eingestellt und überschritten werden.

    Lenovo behauptete im zweiten Quartal seine Führungsposition auf dem PC-Markt und kam auf einen Marktanteil von 25,6 Prozent.

    Besonders stark entwickelt sich das Servergeschäft mit KI. Lenovos Auftragsbestand für KI-Server erreichte laut Geschäftsbericht 54 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 157 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Dahinter steht die starke Nachfrage von Hyperscalern, KI-Cloud-Anbietern und Unternehmenskunden.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lenovo Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,20 % und einem Kurs von 3,80EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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