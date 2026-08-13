Lanxess Aktie deutlicher Kursrutsch - 13.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Sie fällt um -5,52 % auf 15,070€. Die Talfahrt der Lanxess Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,54 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 15,070€, mit einem Minus von -5,52 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lanxess mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -14,97 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -8,69 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lanxess -13,53 % verloren.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,69 % 1 Monat +2,95 % 3 Monate -14,97 % 1 Jahr -37,64 %

Informationen zur Lanxess Aktie

Stand: 13.08.2026, 09:19 Uhr

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Lanxess

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,76 %. Solvay notiert im Minus, mit -2,69 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,11 %. Covestro verliert -0,33 %

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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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