AIXTRON Aktie fällt um -2,07 % - 13.08.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -2,07 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,47 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei AIXTRON, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,07 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +15,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +153,84 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,14 % 1 Monat +1,06 % 3 Monate -7,07 % 1 Jahr +217,28 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.08.2026, 09:19 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die optimistische Aixtron-Perspektive durch den Ausbau von KI-Rechenzentren, Optik, GaN und SiC. Erwartet werden steigende Reaktorenachfrage, Kapazitätsausbau bei Lumentum und Coherent sowie langfristig gebundene Kunden. Der Auftragseingang von 95 Mio. € im Juli gilt als stark, zugleich bremsen Lieferengpässe und fehlendes Personal den Hochlauf. Nach dem jüngsten Kursanstieg diskutiert man deutlich höhere Umsatz- und Kursziele.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,83 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,71 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,41 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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