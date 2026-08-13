ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 68 Euro
- Jefferies belässt RWE bei Buy und 68 Euro Kursziel
- Zahlen zum zweiten Quartal entsprechen den Eckdaten
- Nettoverschuldung über Konsens, Ausblick bestätigt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Diese deckten sich mit den im Juli veröffentlichten Eckdaten, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Nettoverschuldung des Stromerzeugers liege über der Konsenserwartung. Der bestätigte Ausblick bedeute Aufwärtspotenzial für das Wachstum./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 58,22 auf Tradegate (13. August 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +6,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,60 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 45,49 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +11,49 %/+16,64 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 68 Euro
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