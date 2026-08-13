Thyssenkrupp hebt Prognose an – doch diese Zahl bremst die Euphorie!

Rückenwind lieferten das Stahlgeschäft, die Marinesparte und der Materialhandel. Auch die Einsparungen aus dem laufenden Effizienzprogramm zahlen sich aus. "Die Zahlen zeigen, dass unsere Maßnahmen zur Leistungssteigerung greifen", erklärte Finanzchef Axel Hamann.

Thyssenkrupp meldet für das dritte Quartal einen Umsatz von 8,79 Milliarden Euro und übertrifft damit die Erwartungen. Auch der bereinigte operative Gewinn legte gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 183 Millionen Euro zu. Analysten hatten jedoch im Durchschnitt mit 207 Millionen Euro gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Anleger gibt es dennoch ein starkes Signal: Thyssenkrupp hebt die Untergrenze seiner Jahresprognose an. Für das Jahr 2026 erwartet der Konzern nun einen bereinigten operativen Gewinn von 600 bis 900 Millionen Euro. Bislang lag die Spanne bei 500 bis 900 Millionen Euro. Die vom Unternehmen bereitgestellte Analystenumfrage kommt auf 833 Millionen Euro.

Die Zahlen fallen in eine entscheidende Phase. Thyssenkrupp baut seine Struktur radikal um und will die einzelnen Sparten abspalten. Bereits im Herbst soll der Materialhandel folgen und im September steht für die Stahlsparte ein Kapitalmarkttag an.

Für Anleger läuft somit alles auf eine Frage hinaus: Reichen das Gewinnplus und die höhere Prognose für neues Vertrauen aus – oder wiegt die verfehlte Gewinnerwartung schwerer?

Im frühen Xetra-Handel steht die Thyssenkrupp-Aktie leicht im Minus. Ein Anteilschein kostet aktuell 12,34 Euro (09:15 Uhr, MESZ)

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 12,46EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.





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