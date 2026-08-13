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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt

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    Dax legt zu - Fortsetzung der Rekordserie denkbar

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet dank positiver Asien-Vorgaben freundlich
    • MDax gibt leicht nach, Dax bleibt auf Rekordkurs
    • Sinkende Inflation gibt der US-Notenbank Spielraum
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt - Dax legt zu - Fortsetzung der Rekordserie denkbar
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax dürfen die Anleger am Donnerstag mit einer Fortsetzung der Rekordserie liebäugeln. Mit guten Vorgaben aus Asien und gemilderten Zinssorgen im Rücken startete der Leitindex am Morgen freundlich, aber noch ohne neue Bestmarke in den Handel. Stützend wirkt auch, dass der Anstieg der Ölpreise eine Pause machte. Tatsächlich bleibt die Lage im Iran-Krieg jedoch weiter unklar.

    Gegen Ende der ersten Handelsstunde legte der Dax um 0,4 Prozent auf 26.445 Punkte zu. Ihm fehlte dabei aber noch ein Stück zum Rekord von 26.573 Zählern, in dessen Folge es am Vortag noch zu Gewinnmitnahmen gekommen war. In der zweiten deutschen Börsenreihe gab der MDax am Donnerstag um 0,1 Prozent auf 32.300 Zähler nach.

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    Am Markt hieß es, gepaart mit den schwachen Arbeitsmarktdaten der Vorwoche gebe eine gesunkene Inflationsrate der US-Notenbank mehr Spielraum, ihre Geldpolitik beizubehalten. "Das Glas ist damit heute Morgen halb voll und nicht halb leer", schrieb Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. "Solange von der Zinsseite kein neuer Gegenwind kommt, spricht wenig dafür, dass die Käufer plötzlich die Segel streichen."

    Eine Stütze für den Dax blieben Energiewerte mit Kursgewinnen von gut einem Prozent bei Siemens Energy und dem Versorger RWE , der Zahlen vorgelegt hat. Der endgültige Halbjahresbericht enthalte nach den vorab vorgelegten Eckdaten zwar "keine neuen News" mehr, so Goldman-Sachs-Analyst Alberto Gandolfi. "Er säht aber die Saat für weitere Wachstumsbeschleunigung", so der Experte.

    Zum Spitzenreiter im Leitindex wurde aber Rheinmetall in einem guten Rüstungs-Sektorumfeld, das geprägt war von der anhaltenden Rally der TKMS-Aktien. Diese setzten ihre Vortagsrally fort mit einem Kurssprung um nochmals acht Prozent, nachdem sie vom US-Analysehaus Bernstein Research auf "Outperform" hochgestuft wurden. Der Experte Adrien Rabier glaubt an kräftig steigende Analystenschätzungen.

    Die Papiere des TKMS-Mutterkonzerns Thyssenkrupp konnten der Rally folgen, zumal der Industriekonzern seine Ergebnisse im dritten GEschäftsquartal trotz eines verhaltenen Marktumfeldes verbessert hat. Kräftig unter Druck gerieten im MDax aber die Papiere von Lanxess , weil sie von der Berenberg Bank zum Verkauf empfohlen wurden. "Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden", titelte Sebastian Bray in seinem Urteil über den Spezialchemiekonzern.

    Die Berichtssaison konzentrierte sich am Donnerstag stark auf den Kleinwerte-Index SDax - mit Licht und Schatten. Um fast sieben Prozent stiegen die Titel von Vincorion . Sie folgten damit dem guten Rüstungsumfeld, aber auch der Tatsache, dass das Unternehmen jetzt etwas optimistischer auf den Jahresumsatz blickt.

    Recht deutliche Kursgewinne von mehr als vier Prozent konnten nach Zahlen noch die Anleger von Sixt einstecken. Zum Spitzenreiter im SDax wurden aber die 7,2 Prozent höheren Titel von Indus Holding nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Metzler. Nach den Resultaten vom Vortag und einer davor bereits angehobenen Jahresprognose lobte Victor Beyer "zunehmend sichtbaren Dynamikverbesserung im gesamten Portfolio" der Beteiligungsgesellschaft.

    Die Liste der SDax-Verlierer war derweil nach vorgelegten Resultaten lang. Zwischen 2,2 und 6,1 Prozent ging es bei Cewe , Eckert & Ziegler , Grenke , Energiekontor sowie Evotec bergab. Hellofresh verloren zuletzt fast zwei Prozent, nachdem der Kochboxenversender mitgeteilt hatte, dass sich der Umsatz in Richtung des unteren Endes der Prognosespanne entwickele./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 95,30 auf Tradegate (13. August 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +19,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,57 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -26,64 %/+20,66 % bedeutet.





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