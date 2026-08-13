Explorer sichert sich 35.000 Hektar im Athabasca Basin

Purecore Metals hat sich per definitivem Optionsvertrag Zugang zu bis zu 100 Prozent am 35.000 Hektar großen Uranprojekt Yurchison im Athabasca Basin gesichert. Die Struktur des Deals ist dabei besonders kapitalschonend.

Erst seit Mai 2026 an der kanadischen Börse notiert, hat Purecore Metals (CSE: PURE, ISIN: CA7459371026, WKN: A42ABN) hat seiner noch jungen Investmentstory Ende Juli 2026 schon einen klaren Meilenstein gesetzt. Ende Juli schloss das Unternehmen einen definitiven Optionsvertrag mit Skyharbour Resources (TSXV: SYH, ISIN: CA8308166096, WKN: A2AJ7J) über den Erwerb von zunächst 70 und potenziell bis zu 100 Prozent des Uranprojekts Yurchison im Norden Saskatchewans ab.

Das Projekt umfasst 22 Claims mit rund 35.029 Hektar in der Wollaston Domain des Athabasca Basin, jener Region, die für die höchstgradigen Uranlagerstätten weltweit bekannt ist. Mit Cigar Lake und McArthur River liegen dort zwei der bedeutendsten Uranminen überhaupt.

Ergänzt wird das Portfolio durch das zu 100 Prozent gehaltene Bankier-Projekt in British Columbia mit Potenzial für Kupfer, Molybdän, Edelmetalle und Uran, wo die erste Feldphase 2026 bereits abgeschlossen ist. Für die weitere Entwicklung der Aktie wird aber vor allem entscheidend sein, welche Bohrziele sich aus Yurchison ableiten lassen.

Mehr als nur ein großes Landpaket

35.000 Hektar allein machen noch kein gutes Projekt, doch bei Yurchison kommen mehrere Faktoren zusammen. Das Grundstück liegt nur rund 75 Kilometer südlich des Rabbit-Lake-Komplexes von Cameco und wird von Highway 905 durchquert, was Feldarbeiten erleichtert und Logistikkosten senkt. Historische Prospektion an alten Schürfgräben lieferte bereits Uranwerte zwischen 0,09 und 0,30 Prozent U3O8 sowie Molybdänwerte von bis zu 6.400 ppm, wobei der Großteil dieser Arbeiten aus der Zeit vor 2000 stammt und sich im Westen des Gebiets auf Uran, im Osten eher auf Blei-Zink-Mineralisierung konzentrierte.

Den eigentlichen Wert liefert dabei erst die Verknüpfung dieser älteren Daten mit modernen elektromagnetischen, magnetischen und radiometrischen Vermessungen aus den Jahren 2022 und 2023. Geologen suchen dabei gezielt nach graphitischen Gesteinseinheiten und elektromagnetischen Leitern, die einst den Transport und die Ablagerung uranhaltiger Fluide ermöglicht haben. Ob sich daraus ein relevantes Vorkommen ergibt, werden die kommenden Bohrungen zeigen.