Adyen Parts Sociales Aktie klettert deutlich - 13.08.2026

Die Adyen Parts Sociales Aktie notiert aktuell bei 998,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +9,45 % zugelegt, was einem Anstieg von +86,20 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Adyen Parts Sociales Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 998,25€, mit einem Plus von +9,45 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Adyen Parts Sociales einen Gewinn von +0,01 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um -3,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Adyen Parts Sociales auf -33,79 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Adyen Parts Sociales Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,74 % 1 Monat +7,61 % 3 Monate +0,01 % 1 Jahr -37,96 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Stand: 13.08.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,87 Mrd.EUR € wert.

Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr und wegen Übernahmeeffekten die Umsatzprognose leicht erhöht. Beim Blick auf die Profitabilität wurde das Unternehmen allerdings wegen der Übernahmen …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fiserv, Mastercard Registered (A) und Co.

Fiserv, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,45 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,80 %. PayPal notiert im Plus, mit +0,25 %.

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Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.