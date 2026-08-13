JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Industriekonzerns habe die Konsensschätzung um elf Prozent verfehlt, schrieb Tommaso Castello in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Gründe hierfür seien eine schwache Nachfrage der Automobilbranche und die Dekarbonisierung./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 12,50EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tommaso Castello
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tommaso Castello
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
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