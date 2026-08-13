JPMORGAN stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Diese deckten sich mit den vorab veröffentlichten Eckdaten des Stromerzeugers, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Den bestätigten Ausblick des Unternehmens dürften Investoren als zurückhaltend werten./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 58,12EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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