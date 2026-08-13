JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für den Monat Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Kennziffern seien bereits mit dem Bericht zum zweiten Quartal veröffentlicht worden, schrieb Graham Hunt in einer Reaktion am Donnerstag. Der Experte kürzte die Schätzungen für den Flughafenbetreiber aufgrund reduzierter Kapazitäten von Fluggesellschaften im zweiten Halbjahr./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 66,70EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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