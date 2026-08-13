JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dies belege die intakte strukturelle Wachstumsstory - Ströer gewinne im Werbebereich weiter Marktanteile zulasten von TV und Print./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:02 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 40,56EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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