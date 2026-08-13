DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Medios nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 18 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach einer Gewinnwarnung des Pharmaunternehmens passe er seine Schätzungen entsprechend an, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte die Annahmen für das operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre 2026 bis 2028./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 11,76EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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