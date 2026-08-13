BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ströer nach Quartalszahlen des Werbevermarkters auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Annick Maas sieht laut einer ersten Reaktion vom Donnerstag keine großen Überraschungen. Ströer habe von einem starken Außenwerbungsgeschäft profitiert. Zu den erneuten Übernahmespekulationen aus dem Juli, denen zufolge die möglichen Investoren Ströer von der Börse nehmen könnten, habe sich das Unternehmen nicht geäußert./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:34 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 40,64EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.





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