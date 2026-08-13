PORR baut mit an Münchens zweiter S-Bahn-Stammstrecke

Für eines der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands ist eine wichtige Hürde genommen: Die DB InfraGO AG hat am 30. Juni 2026 die Bauoption für einen zentralen Tunnelabschnitt der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München abgerufen, wodurch der Baukonzern PORR offiziell in die Bauphase eintritt. Die PORR übernimmt dabei Spezialtiefbau-, Ingenieur- und Straßenbauarbeiten für einen Tunnelabschnitt im Osten der Strecke, deren Auftragsanteil für das Unternehmen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegt.

Was die zweite Stammstrecke für München bedeutet

Die zweite S-Bahn-Stammstrecke ist ein ungefähr elf Kilometer langes Bauvorhaben, das weitgehend parallel zur bestehenden Stammstrecke zwischen den Haltepunkten Laim im Westen und Leuchtenbergring im Osten verläuft. Kernstück ist ein etwa sieben Kilometer langer Tunnel in rund 40 Metern Tiefe, in dem drei neue unterirdische Stationen entstehen: Hauptbahnhof, Marienhof und Ostbahnhof.

Laut der Landeshauptstadt München soll das Projekt die Störanfälligkeit des bestehenden S-Bahn-Netzes verringern, die Pünktlichkeit verbessern und zusätzliche Kapazität für dichtere Taktzeiten schaffen. Die Stadt begründet den Bau auch damit, dass die zweite Stammstrecke im Vergleich zu Alternativen wie einem S-Bahn-Südring deutlich mehr Fahrgäste vom Auto auf die Schiene verlagern würde. Nachdem die Planfeststellung für die Strecke zwischen Laim und Leuchtenbergring rechtskräftig ist, schreiten die Bauarbeiten nun voran. Die ersten Tunnelvortriebe sollen nach aktueller Planung Ende 2026 beginnen. Die Inbetriebnahme der Strecke ist derzeit für den Zeitraum zwischen 2035 und 2037 vorgesehen. Bauherrin ist die DB InfraGO AG. Finanziert wird das Projekt im Wesentlichen durch den Bund und den Freistaat Bayern, wobei sich auch die Landeshauptstadt München an den Kosten beteiligt.

PORR-Auftrag: Diese Bauleistungen übernimmt der Konzern

Die PORR ist an der Vergabeeinheit 734 der zweiten S-Bahn-Stammstrecke München beteiligt, die den östlichen Tunnelabschnitt zwischen dem Ostbahnhof und der Querung Berg-am-Laim-Straße einschließlich des Rettungsschachts 9 umfasst. Zum Leistungsumfang zählen insbesondere Spezialtiefbau, Ingenieurbau und Grundwasserbau. Zentrale Bauwerke sind der rund 65 Meter lange Rettungsschacht 9, der während der Bauphase als Startschacht für den Tunnelvortrieb und später als Rettungsweg dienen soll, sowie das rund 55 Meter lange Querungsbauwerk an der Berg-am-Laim-Straße in Deckelbauweise. Ergänzend übernimmt die PORR Leistungen zur Baugrubenherstellung und zum Grundwassermanagement.