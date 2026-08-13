HENSOLDT Aktie heute im Plus - 13.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,20 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +1,79 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 93,92€, mit einem Plus von +2,20 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der HENSOLDT Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +27,44 %.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +6,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,05 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +25,70 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,47 % 1 Monat +25,05 % 3 Monate +27,44 % 1 Jahr +6,83 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.08.2026, 09:47 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der HENSOLDT-Aktie zwischen etwa 84 und 95 Euro nach einem Rückgang vom Bereich um 100 Euro. Diskutiert werden Trading-Chancen, Trendkanal und Stop-Loss-Marken; einige vermuten algorithmisch ausgelöste Verkäufe. Fundamental überwiegt der Optimismus: Drohnenabwehr, höhere Verteidigungsausgaben, HENSOLDTs Rolle im Industrie-Team und der Ausbau zu vernetzten Systemlösungen könnten Wachstum bringen. Kursziele von 100 bis über 120 Euro sowie eine hohe Bewertung werden genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,85 Mrd. € wert.

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Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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