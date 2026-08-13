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    Besonders beachtet!

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    Lenovo Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.08.2026

    Am 13.08.2026 ist die Lenovo Group Aktie, bisher, um +17,57 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lenovo Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Lenovo Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.08.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Lenovo Group ist ein globaler IT- und PC-Hersteller mit Fokus auf PCs, Notebooks, Workstations, Server, Storage, Smartphones und IT-Services. Stark im B2B- und Education-Segment, weltweit Top-3 im PC-Markt. Hauptkonkurrenten: HP, Dell, Apple, Acer, Asus. Stärken: breite Produktpalette, starke Präsenz in Schwellenländern, vertikal integrierte Fertigung, aggressive Preis-/Leistungspositionierung.

    Lenovo Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.08.2026

    Die Lenovo Group Aktie konnte bisher um +17,57 % auf 3,7800 zulegen. Das sind +0,5650  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Lenovo Group Aktie. Nach einem Plus von +1,74 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,7800. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +180,98 % bei Lenovo Group.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lenovo Group Aktie damit um +35,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,52 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +272,32 % gewonnen.

    Lenovo Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +35,89 %
    1 Monat +45,52 %
    3 Monate +180,98 %
    1 Jahr +212,50 %
    Stand: 13.08.2026, 09:48 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lenovo Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der Lenovo-Aktie von unter 1 auf über 3 Euro und ein neues Allzeithoch. Als Gründe gelten die positive Geschäftsentwicklung, eine Neubewertung sowie hohe Margen und Aufträge im KI-Servergeschäft. Vor den am 13. August erwarteten Quartalszahlen wird über Nachkäufe diskutiert; zugleich gelten die Erwartungen an Umsatz und Gewinn als sehr hoch. Die Aktie notiert in Hongkong nahe 29 HKD.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lenovo Group eingestellt.

    Zur Lenovo Group Diskussion

    Informationen zur Lenovo Group Aktie

    Es gibt 12 Mrd. Lenovo Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,01 Mrd. € wert.

    Earnings: Lenovo knackt erstmals die Milliarden-Marke


    Chinas Lenovo Group hat im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz um 43 Prozent gesteigert und damit die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Aktie knallt zweistellig nach oben.

    Q1 Financial Results 2026/27


    Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), together with its subsidiaries (‘the Group’), today reported first quarter results for fiscal year 2026/27, marking the highest quarterly revenue growth in the past five years and the strongest quarter …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lenovo Group

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +1,54 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +2,74 %. HP legt um +1,97 % zu

    Lenovo Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lenovo Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenovo Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lenovo Group

    +19,75 %
    +35,89 %
    +45,52 %
    +180,98 %
    +212,50 %
    +324,47 %
    +353,59 %
    +518,07 %
    +6.425,42 %
    ISIN:HK0992009065WKN:894983
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