JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Der Nettoumsatz des Zahlungsdienstleisters liege ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das Umsatzwachstum in diesem Jahr sei das Unternehmen optimistischer als die Konsensprognose von Analysten. Er rechnet mit Kursgewinnen der Aktien./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,87 % und einem Kurs von 1.012EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1166

Kursziel alt: 1166

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar