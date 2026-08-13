JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Der Nettoumsatz des Zahlungsdienstleisters liege ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das Umsatzwachstum in diesem Jahr sei das Unternehmen optimistischer als die Konsensprognose von Analysten. Er rechnet mit Kursgewinnen der Aktien./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,87 % und einem Kurs von 1.012EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1166
Kursziel alt: 1166
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1166
Kursziel alt: 1166
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