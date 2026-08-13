AKTIE IM FOKUS
Adyen mit Kurssprung - JPMorgan lobt Quartalszahlen
- Adyen-Aktien legen im frühen Handel deutlich zu
- Widerstand bei 1.000 Euro bleibt eine hohe Hürde
- Adyen gewinnt offenbar OpenAI als neuen Kunden
AMSTERDAM (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adyen haben im frühen Handel am Donnerstag deutlich zugelegt. Der volatile Wert gewann zuletzt 10,8 Prozent. Damit kratzte die Aktie wieder an dem Widerstandsbereich um 1.000 Euro, der sich im laufenden Jahr allerdings als schwere Hürde erwiesen hatte.
Die Analysten von JPMorgan werteten den Bericht zum zweiten Quartal als positiv. Insgesamt seien die Zahlen im Rahmen der Erwartungen bis etwas darüber hinaus ausgefallen. Ohne Berücksichtigung von Akquisitionen habe das Unternehmen mit dem operativen Gewinn (Ebitda) besser als erwartet abgeschnitten. Zudem habe Adyen angedeutet, OpenAI als Kunden gewonnen zu haben. Dies würde das Wachstum mit Anbietern im Bereich der Künstlichen Intelligenz untermauern./mf/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 57,65 auf Tradegate (13. August 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +10,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 33,02 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.255,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.166,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.350,00EUR was eine Bandbreite von +12,61 %/+30,38 % bedeutet.
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