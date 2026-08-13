Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 13.08. - ATX stark +0,41 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 26.438,42 PKT und gewinnt bisher +0,27 %.
Top-Werte: Commerzbank +1,23 %, Allianz +1,21 %, Rheinmetall +1,07 %
Flop-Werte: Brenntag -1,99 %, BASF -1,22 %, Scout24 -1,17 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:29) bei 32.292,00 PKT und fällt um -0,21 %.
Top-Werte: TKMS +7,28 %, SILTRONIC AG +2,73 %, HENSOLDT +2,47 %
Flop-Werte: Lanxess -6,65 %, K+S -3,75 %, RTL Group -3,30 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:50) bei 4.074,38 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +2,73 %, HENSOLDT +2,47 %, Ottobock +2,29 %
Flop-Werte: Evotec -6,17 %, Eckert & Ziegler -3,36 %, AIXTRON -2,78 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.558,30 PKT und steigt um +0,14 %.
Top-Werte: Adyen Parts Sociales +11,45 %, BBVA +1,41 %, Allianz +1,21 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -1,75 %, Wolters Kluwer -1,31 %, BASF -1,22 %
Der ATX steht aktuell (09:59:50) bei 6.734,46 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: Erste Group Bank +1,43 %, BAWAG Group +1,05 %, Andritz +0,68 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,65 %, Lenzing -1,05 %, Wienerberger -0,90 %
Der SMI steht aktuell (09:59:30) bei 14.484,85 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,95 %, Swiss Re +0,72 %, Logitech International +0,71 %
Flop-Werte: Givaudan -1,28 %, Partners Group Holding -0,77 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,69 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 8.679,91 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +1,28 %, Societe Generale +1,26 %, Thales +1,05 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -1,86 %, Veolia Environnement -1,26 %, Air Liquide -1,06 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.580,00 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,83 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,83 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,57 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,47 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,38 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,38 %
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