WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Cewe nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Der Fotodienstleister habe im saisonal schwächsten Quartal beim Umsatz seine Schätzung übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Das von Sonderkosten im Rahmen des Unternehmensumbaus beeinflusste operative Ergebnis (Ebit) sei weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen. Als klaren Pluspunkt hob er die gute Entwicklung im wichtigen Segment Fotofinishing hervor./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 94,80EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Philipp Kaiser

Analysiertes Unternehmen: CEWE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 158

Kursziel alt: 158

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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