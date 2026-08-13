JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man negative einmalige Effekte heraus, hätte das operative Ergebnis des Zahlungsdienstleisters die Konsensschätzung übertroffen. Ein positiver Aspekt sei, dass OpenAI als Kunde angeheuert habe./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,29 % und einem Kurs von 1.015EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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