JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man negative einmalige Effekte heraus, hätte das operative Ergebnis des Zahlungsdienstleisters die Konsensschätzung übertroffen. Ein positiver Aspekt sei, dass OpenAI als Kunde angeheuert habe./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,29 % und einem Kurs von 1.015EUR auf Tradegate (13. August 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
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