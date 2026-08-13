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    Ölpreise geben etwas nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise sinken leicht auf 88,86 Dollar je Barrel
    • Brent verteuerte sich seit Montag um über drei Dollar
    • Hohe Schwankungen wegen ungelöster Hormus-Frage
    Ölpreise geben etwas nach
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent mit Lieferung im Oktober wurde bei 88,86 Dollar gehandelt und damit ein halbes Prozent tiefer als am Vortag.

    Trotz des leichten Rückgangs halten sich die Notierungen am Ölmarkt auf einem erhöhten Niveau. Seit Montag hat sich Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent um mehr als drei Dollar je Barrel verteuert, nachdem weiter keine Einigung für ein Ende des Iran-Kriegs in Sicht ist.

    Bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran scheinen die Fronten verhärtet. Zuletzt wurden Pläne des Iran bekannt, für die Durchfahrt der Straße von Hormus künftig eine Gebühr zu kassieren, auf die von passierenden Schiffen verursachten Umweltschäden.

    Nach Einschätzung Anlagestrategen des dänischen Online-Handelshauses Saxo Markets ist in den kommenden Handelstagen mit Kursschwankungen am Ölmarkt zu rechnen. Solange die diplomatischen Bemühungen zur Wiederöffnung der Straße von Hormus keine Erfolge zeigen, dürfte dies "ein bestimmendes Merkmal bleiben". Zuletzt haben Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) gezeigt, dass die höheren Ölpreise die Nachfrage auf dem Weltmarkt bremsen./jkr/jsl/stk





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