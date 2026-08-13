Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent mit Lieferung im Oktober wurde bei 88,86 Dollar gehandelt und damit ein halbes Prozent tiefer als am Vortag.

Trotz des leichten Rückgangs halten sich die Notierungen am Ölmarkt auf einem erhöhten Niveau. Seit Montag hat sich Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent um mehr als drei Dollar je Barrel verteuert, nachdem weiter keine Einigung für ein Ende des Iran-Kriegs in Sicht ist.