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    Schätzung

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    Dürre führt zu deutlich kleinerer Ernte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dürre verursacht Verluste von drei Millionen Tonnen
    • Getreideernte sinkt auf 40,6 Millionen Tonnen
    • Brotpreise steigen trotz Ernteverlusten nicht
    Schätzung - Dürre führt zu deutlich kleinerer Ernte
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Die lange Trockenheit in weiten Teilen Deutschlands trifft die Ernte in diesem Sommer nach einer Brancheneinschätzung hart. Seit Beginn der Dürreperiode Mitte Juni seien deshalb rund drei Millionen Tonnen Getreide und Raps verloren gegangen, teilte der Deutsche Raiffeisenverband als Vertretung von 1.600 Genossenschaftsunternehmen im Agrarhandel und der Verarbeitung in Berlin mit. Dies bedeute Einnahmeverluste von 600 Millionen Euro.

    Nach einer Schätzung erwartet der Verband eine kleinere Getreideernte von 40,6 Millionen Tonnen nach 45 Millionen Tonnen 2025. "Nur die günstige Witterung im Frühjahr hat größere Schäden verhindert", sagte Experte Guido Seedler. Unterm Strich sei es eine noch ausreichende, unterdurchschnittliche Ernte. "Dennoch sind die Verluste auf der Zielgeraden für die ohnehin unter starken Kostensteigerungen leidende Landwirtschaft ein harter Schlag."

    Niedriger Anteil an Backwaren-Preisen

    Steigende Verbraucherpreise etwa für Brot und Brötchen vor dem Hintergrund der Ernte erwartet der Verband nicht. "Der Anteil des Getreides am Endpreis von Backwaren liegt im niedrigen Cent-Bereich", erläuterte Seedler. Für die Preise entscheidend seien vor allem Energie-, Lohn- und Bürokratiekosten.

    Mit Sorge sieht die Branche die Probleme wegen Niedrigwassers in mehreren Flüssen, da Binnenschiffe auch Getreide transportieren. Dass die Logistik funktioniere, sei ein entscheidender Faktor, erklärte der Raiffeisenverband. Für die Annahme von Getreide seien dank ausreichender Lagerkapazitäten keine akuten Probleme zu sehen. Anders sehe es beim anschließenden Weiterleiten, der Versorgung mit Futtermitteln und beim Transport von Düngemitteln aus./sam/DP/zb







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