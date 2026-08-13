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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 87 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt SMA Solar auf Buy, Kursziel 87
    • Quartalszahlen bestätigen die bekannten Vorabdaten
    • Auftragseingang stark, besonders bei Großanlagen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 87 Euro
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Diese bestätigten die vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Auch ohne Sondereffekte sei der Quartalsbericht des Ausrüsters für die Solarbranche solide. Der Auftragseingang sei stark, das gelte vor allem für das Segment Großanlagen./rob/bek/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 01:45 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 57,35 auf Tradegate (13. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +15,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,01 Mrd..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +27,48 %/+49,87 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 87 Euro



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