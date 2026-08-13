Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 87 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 57,35 auf Tradegate (13. August 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +15,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,49 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,01 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +27,48 %/+49,87 % bedeutet.