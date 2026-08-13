JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Die Finanzkennziffern und die Barmittelentwicklung des Industrie- und Stahlkonzerns hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die etwas eingeengten Jahreszielspannen sollten wenig an den Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) ändern. Die angehobene Prognose für das bereinigte Ebit im Stahlgeschäft liege immer noch unter seiner Schätzung. Das werfe die Frage auf, ob sie nur übermäßig konservativ oder eine Indikation für eine künftige Schwäche dieses Bereichs sei./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:54 / BST
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Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 12,60EUR auf Tradegate (13. August 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 12,80
Kursziel alt: 12,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 12,80
Kursziel alt: 12,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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