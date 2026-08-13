JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 1350 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,17 % und einem Kurs von 1.023 auf Tradegate (13. August 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +10,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 33,02 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.255,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.166,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.350,00EUR was eine Bandbreite von +12,18 %/+29,88 % bedeutet.