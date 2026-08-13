ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 1350 Euro
- JPMorgan bestätigt Adyen mit Overweight und Kursziel
- Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen deutlich
- Bereinigtes operatives Ergebnis liegt über Konsens
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Rechne man negative einmalige Effekte heraus, hätte das operative Ergebnis des Zahlungsdienstleisters die Konsensschätzung übertroffen. Ein positiver Aspekt sei, dass OpenAI als Kunde angeheuert habe./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:44 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,17 % und einem Kurs von 1.023 auf Tradegate (13. August 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +10,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 33,02 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.255,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.166,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.350,00EUR was eine Bandbreite von +12,18 %/+29,88 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1350 Euro