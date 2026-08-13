Anfang August erst der Ausbruch bei Gold - und auch bei Bitcoin und den Aktienmärkten könnte die Ruhe bald jäh enden! Blickt man auf Bitcoin, zeigt sich nämlich ein ähnliches charttechnisches Muster (extrem enge Bollinger Bänder) wie Anfang August bei Gold und deutet auf eine bald anstehende große Bewegung nach der Ruhe der letzten Wochen. Ähnliches gilt für den VIX, gewissermaßen das Angstbarometer der US-Aktienmärkte: auch hier deutet sich eine große Bewegung bei der Volatilität an! Geopolitisch wäre der Boden dafür bereitet: der Iran verschärft seine Aussagen und droht sogar mit Militäraktionen auf dem Gebiet der USA. Hinzu kommt Trumps offenkundiger Kontrollverlust (Straße von Hormus) - und der US-Präsident ist nicht gerade bekannt für abwartende Geduld..

Hinweise aus Video:

1. Börsenbrief: Wie Sie Ihr Vermögen mit physischem Gold und Silber dauerhaft schützen

(Werbung)

2. S&P 500: Die verborgene Wachstumslüge der Hyperscaler

Das Video "Erst Gold, bald Bitcoin und Aktienmärkte: Da braut sich was zusammen! " sehen Sie hier..