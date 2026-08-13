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    Erst Gold, bald Bitcoin und Aktienmärkte: Da braut sich was zusammen!

    Blickt man auf Bitcoin, zeigt sich nämlich ein ähnliches charttechnisches Muster (extrem enge Bollinger Bänder) wie Anfang August bei Gold

    Anfang August erst der Ausbruch bei Gold - und auch bei Bitcoin und den Aktienmärkten könnte die Ruhe bald jäh enden! Blickt man auf Bitcoin, zeigt sich nämlich ein ähnliches charttechnisches Muster (extrem enge Bollinger Bänder) wie Anfang August bei Gold und deutet auf eine bald anstehende große Bewegung nach der Ruhe der letzten Wochen. Ähnliches gilt für den VIX, gewissermaßen das Angstbarometer der US-Aktienmärkte: auch hier deutet sich eine große Bewegung bei der Volatilität an! Geopolitisch wäre der Boden dafür bereitet: der Iran verschärft seine Aussagen und droht sogar mit Militäraktionen auf dem Gebiet der USA. Hinzu kommt Trumps offenkundiger Kontrollverlust (Straße von Hormus) - und der US-Präsident ist nicht gerade bekannt für abwartende Geduld..

    Hinweise aus Video:

    1. Börsenbrief: Wie Sie Ihr Vermögen mit physischem Gold und Silber dauerhaft schützen
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    2. S&P 500: Die verborgene Wachstumslüge der Hyperscaler

     

    Das Video "Erst Gold, bald Bitcoin und Aktienmärkte: Da braut sich was zusammen! " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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