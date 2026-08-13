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    AKTIE IM FOKUS

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    Verkaufsempfehung durch Berenberg wirft Lanxess deutlich zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkaufsempfehlung lässt Lanxess-Aktien abstürzen
    • Analyst sieht zu hohe Schulden und wenig Wachstum
    • Advent profitiert von Lanxess' hoher Verschuldung
    AKTIE IM FOKUS - Verkaufsempfehung durch Berenberg wirft Lanxess deutlich zurück
    Foto: LANXESS

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Skepsis des Berenberg-Analysten Sebastian Bray hat die Anleger von Lanxess am Donnerstag angesteckt. Nach der Verkaufsempfehlung von Bray rutschten die Papiere des Spezialchemiekonzerns um rund 6,5 Prozent auf 14,89 Euro ab. Damit landeten sie wieder unter ihrer 50-Tage-Linie. Geht es nach Bray, dürften sie bis auf 13,80 Euro fallen - dort liegt sein fundamentales Kursziel.

    "Nicht viel Wachstum, aber zu hohe Schulden" - so der Titel der Analyse des Experten. Die Markterwartungen bezüglich einer Gewinnerholung hält er für zu optimistisch. Sein KI-Modell sehe Lanxess zudem im aktuellen Wirtschaftsumfeld eher schlecht dastehen.

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    Mit Blick auf den schon länger geplanten Komplett-Ausstieg beim Gemeinschaftsunternehmen Envalior, das mit Advent gemeinsam betrieben wird, sieht Bray den Finanzinvestor in einer starken Verhandlungsposition. Advent wisse, dass man mit einem hoch verschuldeten Partner spreche, und werde dies zu eigenen Gunsten auszuspielen wissen. Envalior stellt technische Kunststoffe her.

    Lanxess hatten sich Ende März deutlich von seinem Tief seit dem Jahr 2009 bei rund 11 Euro erholt, als sich im Zuge des Nahost-Kriegs eine Sonderkonjunktur für die europäische Chemiebranche abzeichnete. Von der Rally um 77 Prozent mussten die Aktien inzwischen aber mehr als die Hälfte wieder abgeben./ag/mis/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,83 % und einem Kurs von 14,86 auf Tradegate (13. August 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -12,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mrd..

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -12,58 %/+21,05 % bedeutet.





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