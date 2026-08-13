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    Besonders beachtet!

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher Verluste von -1,03 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.08.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Wie hat sich die Volkswagen (VW) Vz-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Mit einer Performance von -1,03 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,06 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,03 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Volkswagen (VW) Vz Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -15,45 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine negative Entwicklung von -28,32 % erlebt.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,04 %
    1 Monat +4,54 %
    3 Monate -15,45 %
    1 Jahr -24,37 %
    Stand: 13.08.2026, 10:27 Uhr

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,14 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -0,80 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,75 %. Tesla verliert -0,07 % Stellantis notiert im Plus, mit +0,39 %.

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    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -1,32 %
    -4,25 %
    +4,54 %
    -15,45 %
    -24,37 %
    -36,70 %
    -64,45 %
    -40,61 %
    +1.507,83 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Markt Bote
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