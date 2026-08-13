VINCORION - Aktie zieht deutlich an - 13.08.2026

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von VINCORION einen Gewinn von +14,71 % verbuchen.

Die VINCORION Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +10,89 % auf 21,430€ zulegen. Das sind +2,105 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der VINCORION Aktie. Nach einem Plus von +1,47 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 21,430€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die VINCORION Aktie damit um +11,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,77 %. Im Jahr 2026 gab es für VINCORION bisher ein Plus von +0,18 %.

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Während VINCORION heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,57 %.

VINCORION Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,09 % 1 Monat +15,77 % 3 Monate +14,71 % 1 Jahr +0,18 %

Informationen zur VINCORION Aktie

Stand: 13.08.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 50 Mio. VINCORION Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,64 %. Rheinmetall notiert im Plus, mit +1,62 %. SAFRAN verliert -0,08 %

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Ob die VINCORION Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur VINCORION Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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