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    Chartanalyse

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    Southern Copper: Reife Hausse, Kurs nahe 3-Jahres-Hoch – Bullen am Ruder

    Southern Copper hat in den vergangenen drei Jahren einen beeindruckenden Aufwärtstrend hingelegt. Die Aktie notiert nahe ihres Mehrjahreshochs, die 200-Tage-Linie signalisiert einen intakten Bullenmarkt – doch entscheidende Widerstände rücken nun in den Fokus.

    Chartanalyse - Southern Copper: Reife Hausse, Kurs nahe 3-Jahres-Hoch – Bullen am Ruder
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Dynamischer Aufwärtstrend mit neuer Kursdimension

    Über die vergangenen drei Jahre hat die Aktie von Southern Copper einen klaren Aufwärtstrend etabliert. Ausgehend von einem 3-Jahres-Tief bei 62,96 US-Dollar Ende November 2023 kletterte der Kurs in mehreren Wellen nach oben und erreichte Ende Februar 2026 ein Hoch von 180,80 US-Dollar. Zwischenzeitliche Konsolidierungen – etwa im Herbst 2024 und im Frühjahr 2025 – änderten nichts am übergeordneten Bild eines intakten Bullenmarkts. Spätestens mit dem steilen Anstieg ab Ende 2025 hat die Aktie in eine neue Kursdimension vorgestoßen und notiert seither deutlich über den Niveaus der Jahre 2023 und 2024.

    Aktuelle Lage im historischen Kontext

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 168,95 US-Dollar (12.08.2026) und damit klar im oberen Bereich der 3-Jahres-Spanne. Gegenüber dem Tief von 62,96 US-Dollar entspricht das einem Plus von rund 168 Prozent. Vom 3-Jahres-Hoch bei 180,80 US-Dollar ist die Aktie aktuell etwa 6 bis 7 Prozent entfernt. Damit befindet sich Southern Copper in einer reifen Haussephase: Die Rallye vom Frühjahr 2026 wurde zwar konsolidiert, der Kurs bleibt aber deutlich näher am Hoch als am Tief und signalisiert damit weiterhin Stärke.

    200-Tage-Linie bestätigt den Bullenmarkt

    Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der vorliegenden Daten grob im Bereich um 160 US-Dollar. Nach der starken Aufwärtsbewegung seit Ende 2025 und den anschließenden Seitwärts- und Konsolidierungsphasen hat sich der langfristige Durchschnitt deutlich von den Kursniveaus der Vorjahre nach oben gelöst. Mit einem aktuellen Kurs von 168,95 US-Dollar notiert die Aktie rund 5 bis 6 Prozent über dieser Marke. Das unterstreicht den intakten Aufwärtstrend: Solange Southern Copper oberhalb der 200-Tage-Linie bleibt, dominiert aus technischer Sicht das bullische Szenario, Rücksetzer in Richtung des gleitenden Durchschnitts wären eher als Trendbestätigungen zu werten.

    Unterstützungen und Widerstände im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 145 bis 150 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet. In diesem Band prallte der Kurs im Mai und Juni 2026 mehrfach nach oben ab, zudem diente die Region Ende Juni und Anfang Juli als Ausgangspunkt neuer Aufwärtsbewegungen. Darunter ist der Bereich um 135 bis 140 US-Dollar als nächste markante Unterstützung zu nennen, wo im März und April 2026 mehrere Tiefpunkte markiert wurden. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Bereich von 175 bis 181 US-Dollar auf einen starken Widerstand: Hier lagen die Hochs vom Februar und März 2026, inklusive des 3-Jahres-Hochs bei 180,80 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Weg in neue Kursregionen öffnen. Zwischen diesen Marken fungiert die Zone um 160 bis 165 US-Dollar – nahe der 200-Tage-Linie – als zentrale Schaltstelle, an der sich kurzfristig entscheidet, ob die Bullen das Ruder behalten.

    Southern Copper

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    ISIN:US84265V1052WKN:A0HG1YIndikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Southern Copper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 173,78$, was einem Rückgang von -10,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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