ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 110 Euro
- Jefferies belässt Sixt auf Buy mit Kursziel 110 Euro
- Analyst Hesse nennt das zweite Quartal solide
- Sixt übertraf trotz Konjunkturflaute die Erwartungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Autoverleiher ein solides zweites Jahresviertel. Das Unternehmen habe die Erwartungen trotz widriger konjunktureller Umstände in jeglicher Hinsicht übertroffen, schrieb Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,87 % und einem Kurs von 75,70 auf Tradegate (13. August 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +9,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Mrd..
Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +13,08 %/+49,86 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 110 Euro
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