Jefferies belässt Sixt-Stämme auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,87 % und einem Kurs von 75,70 auf Tradegate (13. August 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +9,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,24 Mrd..

Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +13,08 %/+49,86 % bedeutet.