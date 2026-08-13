🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGreenland Energy Company AktievorwärtsNachrichten zu Greenland Energy Company

    Milliarden Barrel auf Eis

    433 Aufrufe 433 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grönlands Öl-Traum platzt vorerst – Aktie crasht 44,5 Prozent auf Allzeittief

    Greenland Energy muss die Bohrungen um rund ein Jahr verschieben – obwohl das Grönland-Projekt Ölpotenzial in Milliarden-Barrel-Größenordnung verspricht. Die Aktie crasht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bohrstart in Grönland verschiebt sich um ein Jahr
    • Genehmigungsstreit bremst die Explorationskampagne
    • Aktien von Greenland Energy und 80 Mile stürzen ab
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Milliarden Barrel auf Eis - Grönlands Öl-Traum platzt vorerst – Aktie crasht 44,5 Prozent auf Allzeittief
    Foto: Ulrik Pedersen - NurPhoto

    Greenland Energy ist am Mittwoch um 44,5 Prozent auf 1,11 US-Dollar abgestürzt und markierte damit ein neues Allzeittief. Auslöser war die Verschiebung der umstrittenen Explorationskampagne im Jameson-Land-Becken in Grönland um rund ein Jahr. Auch der in London notierte Projektbetreiber 80 Mile geriet massiv unter Druck: Die Aktie verlor 20 Prozent auf 0,49 Pence.

    Die Bohrungen sollten ursprünglich in der Wintersaison 2026/27 beginnen. Nach Gesprächen mit den grönländischen Behörden rechnet 80 Mile nun jedoch erst mit einem Start im Winter 2027. Hintergrund ist ein Genehmigungsstreit, der bereits Ende Juli eskaliert war. Die grönländische Regierung hatte 80 Mile offiziell verwarnt, nachdem Ausrüstung zum Flughafen Nerlerit Inaat gebracht worden war, obwohl dafür nach Angaben des zuständigen Ministeriums noch nicht alle erforderlichen Genehmigungen vorlagen.

    Das Ministerium erklärte damals, die Materialien dürften nicht weitertransportiert werden, bis die nötigen Freigaben erteilt seien. Zugleich erhielt 80 Mile eine "deutliche Verwarnung" mit der Auflage, künftige logistische Maßnahmen vorab mit der Rohstoffbehörde abzustimmen und genehmigen zu lassen.

    Für Anleger ist die Verzögerung besonders schmerzhaft, weil es bei dem Projekt um potenzielle Ölressourcen in Milliarden-Barrel-Größenordnung geht. Greenland Energy hatte mit 80 Mile eine Vereinbarung geschlossen, nach der das US-Unternehmen 70 Prozent des Projekts erhalten soll und im Gegenzug zwei jeweils 3.500 Meter tiefe Bohrungen finanziert.

    80 Mile betont, dass sich an den Plänen für Jameson grundsätzlich nichts geändert habe. "Diese Verzögerung hängt mit der für den Abschluss des Genehmigungs- und regulatorischen Freigabeprozesses benötigten Zeit zusammen und spiegelt keine Änderung der Pläne des Unternehmens für Jameson wider", erklärte das Unternehmen. Gebohrt werden solle, sobald sämtliche Genehmigungen vorliegen.

    Exklusiv für  wallstreetONLINE  UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Greenland-Energy-Chef Robert Price versucht ebenfalls, die Verschiebung als Pause statt als Rückschlag einzuordnen. "Der Betrieb in der Arktis erfordert Geduld, Flexibilität und eine langfristige Perspektive. Wir werden diese Zeit nutzen, um unsere Pläne zu verfeinern und die Beziehungen zu lokalen Gemeinden, strategischen Partnern und den zuständigen Behörden zu vertiefen", sagte er. Für den Markt zählt vorerst jedoch etwas anderes: Der erhoffte Bohrstart rückt rund ein Jahr nach hinten – und beide Aktien wurden dafür hart bestraft.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliarden Barrel auf Eis Grönlands Öl-Traum platzt vorerst – Aktie crasht 44,5 Prozent auf Allzeittief Greenland Energy muss die Bohrungen um rund ein Jahr verschieben – obwohl das Grönland-Projekt Ölpotenzial in Milliarden-Barrel-Größenordnung verspricht. Die Aktie crasht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     