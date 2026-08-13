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    Kiews Drohnen treffen Ölraffinerie und Logistikzentrum in Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnen setzen Raffinerie und Lager in Brand
    • Zwei Verletzte, 16 von 21 Drohnen abgefangen
    • Ukraine sieht Lager für Kriegszwecke, Kreml widerspricht
    Kiews Drohnen treffen Ölraffinerie und Logistikzentrum in Russland
    Foto: Stringer - dpa

    SALAWAT (dpa-AFX) - Die ukrainischen Streitkräfte haben bei neuen Drohnenangriffen tief im russischen Hinterland eine weitere Ölraffinerie und ein Lager des größten russischen Versandhändlers Wildberries in Brand gesetzt. Zwei Menschen seien in der Stadt Salawat verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, teilte der Chef der Republik Baschkortostan, Radij Chabirow, mit. Medien berichteten zudem von einem Drohnenangriff und einem Brand in einer Ölraffinerie des Energieriesen Gazprom .

    Die russische Flugabwehr habe 16 von insgesamt 21 Drohnen abgeschossen, sagte Chabirow. Ziel des Angriffs sei ein Logistikzentrum gewesen. Die Firma Wildberries, deren Lager die Ukraine seit Wochen attackiert, bestätigte den Angriff und den Brand. Das Gebäude sei evakuiert worden. Das zentrale Ermittlungskomitee warf der Ukraine einen weiteren "Terroranschlag" gegen zivile Infrastruktur vor.

    Die Ukraine selbst behauptet, dass Wildberries russischen Kriegszwecken diene. Das Unternehmen und der Kreml weisen das kategorisch zurück und sprechen von ziviler Infrastruktur. Kommentatoren sehen in den Angriffen den Versuch Kiews, die Lage in Russland durch zunehmende wirtschaftliche Probleme zu destabilisieren./mau/DP/mis

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