Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 32 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,70 auf Tradegate (13. August 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -12,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,58 %.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 633,71 Mio..

CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +17,12 %/+53,15 % bedeutet.