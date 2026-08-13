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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 32 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Cancom-Kursziel auf 32 Euro
    • Einstufung für den IT-Dienstleister bleibt Buy
    • Umsatz und Ebitda verfehlten Konsens deutlich
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 32 Euro - 'Buy'
    Foto: CANCOM SE

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des IT-Dienstleisters hätten die Konsensschätzungen deutlich verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Profitiert habe das Unternehmen allerdings von Kostensenkungen./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie

    Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,70 auf Tradegate (13. August 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -12,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 633,71 Mio..

    CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +17,12 %/+53,15 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 32 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,00, was eine Steigerung von +44,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu CANCOM SE - 541910 - DE0005419105

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CANCOM SE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach den H1-Zahlen. Zwar verbesserten sich Umsatz, Rohertrag und EBITDA, doch der stark negative operative Cashflow und die geringe Liquidität sorgen für Skepsis. Die Aktie gilt technisch als angeschlagen und fundamental trotz verbesserter Profitabilität nicht günstig. Diskutiert werden ein Kursziel von 25,50 €, mögliche Rückkäufe, ein Boden bei 16 €, Leerverkäufe sowie Seitwärtsstrategien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CANCOM SE eingestellt.

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    dpa-AFX
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