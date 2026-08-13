ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Cancom auf 32 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank senkt Cancom-Kursziel auf 32 Euro
- Einstufung für den IT-Dienstleister bleibt Buy
- Umsatz und Ebitda verfehlten Konsens deutlich
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 34 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des IT-Dienstleisters hätten die Konsensschätzungen deutlich verfehlt, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Profitiert habe das Unternehmen allerdings von Kostensenkungen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,70 auf Tradegate (13. August 2026, 10:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um -12,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,58 %.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 633,71 Mio..
CANCOM SE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +17,12 %/+53,15 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 32 Euro
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Community Beiträge zu CANCOM SE - 541910 - DE0005419105
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CANCOM SE: Belebung setzt sich fort; CANCOM erfüllt Prognose 2025
Diesen Monat befasst sich das Nebenwerte - Journal in der Titelgeschichte mit Cancom:
Trotz solch wichtiger Nachrichten und obwohl CANCOM so viele eigene Aktien zurückkauft, fällt der Aktienkurs weiterhin – das ist wirklich schwer zu verstehen.