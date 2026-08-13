Energiekontor im ersten Halbjahr mit Verlust - Prognose aber bestätigt

Zeluise schrieb gestern 09:42

In einer Demokratie darf man aber auch darauf hinweisen, wenn die ein oder andere „Meinung“ die Realität ausblendet. Was das Klima betrifft so ist die Dramatik für alle, die sich halbwegs in das Thema einarbeiten, brutal. Die Folgen sind derart tiefgreifend und langfristig, dass es einen nur fassungslos machen kann, wie ignorant und verantwortungslos ein zu großer Teil der Menschheit in das Inferno steuert.



Im historischen Rückblick werden wir jedenfalls daran gemessen, ob wir noch die Vollbremsung geschafft haben oder nicht. Ich möchte meinen Kindern wenigstens sagen können, dass ich auf der richtigen Seite stand.



Ach - zu den Hitzetoten: Das Ding heißt Statistik. Und die würfelt das RKI nicht. Die Leichenhäuser waren voll, die Bestatter ausgebucht. Der Zusammenhang zwischen Hitze und Übersterblichkeit ist auch aus der Vergangenheit eindeutig. Halte gern gegen, dass hauptsächlich sehr alte Menschen sterben* (das RKI sagt nichts anderes) und die verlorene Restlebenszeit niedriger sein wird, als „11.900 Hitzetote“ ggf. stand-alone suggeriert. Fair enough. Aber leugne nicht den grundsätzlichen Zusammenhang, denn das ist schlich falsch und killt jeden Diskurs.



Vielleicht sollten wir alle versuchen, unsere Energie in das Schaffen einer lebenswerten Zukunft zu stecken (und nicht noch Leute davon abhalten, die eben das versuchen…). Vor allem für die, die wie unsere Kinder noch mehr Lebenszeit haben als wir. Für einen Diskurs muss man seriöse Zahlen und Fakten aber anerkennen. Über die Interpretation und die Wege kann man dann noch immer streiten. Man darf übrigens auch seine Haltung ändern: Ich war früher Zivi und bin heute aufgrund der geopolitischen Entwicklungen (vor allem Putin) für Aufrüstung. Breche ich mir 'nen Zacken aus der Krone: Nein. Und das tut auch niemand, der jetzt erst rafft, was Klimakrise bedeutet. Allerdings wäre es nun wirklich an der Zeit, denn die Folgen sind ja bereits fühlbar.



Wir haben da eine für die Menschheit historische Aufgabe. Für unsere Kinder und alle, die folgen. Ich könnte jedenfalls nicht mehr in den Spiegel sehen, stände ich da nicht auf der richtigen Seite.



P.S. Ich habe in der 40Grad-Woche einen meiner besten Freunde im Krankenhaus an Herz-Kreislaufversagen verloren. Ja, er - unter 50 - war diesbezüglich vorerkrankt. Wäre er auch ohne Hitzewelle nicht mehr unter uns: Möglich. Dennoch die Bitte, vielleicht etwas empathievoller mit Todeszahlen umzugehen. Es wäre zumindest menschlich und ich wüsste das gerade besonders zu schätzen.



* https://www.rki.de/DE/Themen/Gesundheit-und-Gesellschaft/Gesundheitliche-Einflussfaktoren-A-Z/H/Hitze/Bericht_Hitzemortalitaet.html