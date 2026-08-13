DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schott Pharma auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Diese deckten sich gänzlich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie belegten einen sich verbessernden Wachstumstrend./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 21,40EUR auf Tradegate (13. August 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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