WARBURG RESEARCH stuft Brenntag auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 56 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Chemikalienhändlers bestätigten die schon bekannten, unerwartet stark ausgefallenen Eckdaten, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ermutigend sei, dass Brenntag keinen übermäßigen Aufbau von Lagerbeständen sehe. Das vergangene Quartal sollte aber der Höhepunkt der diesjährigen Geschäftsentwicklung gewesen sein./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 60,24EUR auf Tradegate (13. August 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 59,00 € , was einem Rückgang von -1,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer