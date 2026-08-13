WARBURG RESEARCH stuft Brenntag auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 56 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Chemikalienhändlers bestätigten die schon bekannten, unerwartet stark ausgefallenen Eckdaten, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ermutigend sei, dass Brenntag keinen übermäßigen Aufbau von Lagerbeständen sehe. Das vergangene Quartal sollte aber der Höhepunkt der diesjährigen Geschäftsentwicklung gewesen sein./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 60,24EUR auf Tradegate (13. August 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 59
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Cohrs
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: neutral
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