JDC Group: Trendwende nimmt Konturen an

Der Weg bis hierhin war allerdings weit. Nach der kräftigen Rally im Jahr 2025 hatte die JDC-Aktie im Herbst bei 32,60 Euro ihr Hoch erreicht. Anschließend setzte eine ausgeprägte Korrektur ein, die den Kurs bis Mai auf 20,10 Euro drückte. Damit wurden vom Hoch in der Spitze rund 38 Prozent abgegeben.

Nach einer monatelangen Korrektur hat sich das Chartbild der JDC Group zuletzt deutlich aufgehellt. Die Aktie hat sich vom Tief im Mai spürbar erholt und arbeitet derzeit an einer besonders wichtigen Hürde: der 200-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Sprung darüber könnte ein starkes Signal dafür liefern, dass die Schwächephase seit dem vergangenen Herbst tatsächlich beendet ist.

Gerade im Bereich um 20 Euro änderte sich das Bild jedoch. Im April, Mai und Juni testete die Aktie mehrfach ähnliche Kursregionen, ohne anschließend neue Tiefs auszubilden. Dieses Triple-Tief spricht für eine zunehmende Stabilisierung und könnte rückblickend die Basis für die aktuelle Erholung darstellen.

Weitere technische Fortschritte kamen hinzu. Der steile kurzfristige Abwärtstrend wurde verlassen und anschließend auch die 38-Tage-Linie zurückerobert. Damit hat sich die Aktie schrittweise aus der zuvor klar negativen Trendstruktur herausgearbeitet.

Nun folgt allerdings die eigentliche Bewährungsprobe. Der Kurs kämpft aktuell mit der 200-Tage-Linie und gleichzeitig mit den Zwischenhochs der vergangenen Monate. Ein Ausbruch über diese Widerstandszone wäre daher gleich in mehrfacher Hinsicht relevant: Die Bodenbildung wäre weitgehend abgeschlossen und aus der bisherigen Gegenbewegung könnte eine nachhaltigere Trendwende werden.

Noch ist dieses Signal allerdings nicht gefallen. Scheitert die Aktie erneut an der 200-Tage-Linie, könnte sich die Konsolidierung zunächst fortsetzen. Umso wichtiger ist es, ob die Käufer nun genügend Kraft für den Ausbruch entwickeln.

Ein möglicher Impulsgeber steht bereits unmittelbar bevor. Am 18. August veröffentlicht JDC die Halbjahreszahlen. Eine ausführliche fundamentale Betrachtung steht damit zwar noch aus, doch charttechnisch kommt der Termin nahezu zum idealen Zeitpunkt: Positive Nachrichten könnten genau den Anstoß liefern, der für den Sprung über die 200-Tage-Linie noch fehlt.

(aktien-global.de, erstellt 13.08.26, 10:40 Uhr, veröffentlicht 13.08.26, 10:47 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die JDC Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 23,70EUR auf Tradegate (12. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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