WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die vollständigen Halbjahreszahlen des Spezialpharma-Unternehmens bestätigten die schon veröffentlichten Eckdaten sowie den gesenkten Ausblick, schrieb Yannik Siering in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Neu sei die negative Entwicklung beim Barmittelumschlag. Mit Blick auf die Anlagestory nannte Siering das Volumenwachstum in allen Segmenten, das mehr als siebzigprozentige Potenzial der Aktie und den Kapitalmarkttag Ende September als wichtigste Kurstreiber./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 11,80EUR auf Tradegate (13. August 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Yannik Siering
Analysiertes Unternehmen: Medios
Aktieneinstufung neu: positiv
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