WARBURG RESEARCH stuft Medios auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die vollständigen Halbjahreszahlen des Spezialpharma-Unternehmens bestätigten die schon veröffentlichten Eckdaten sowie den gesenkten Ausblick, schrieb Yannik Siering in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Neu sei die negative Entwicklung beim Barmittelumschlag. Mit Blick auf die Anlagestory nannte Siering das Volumenwachstum in allen Segmenten, das mehr als siebzigprozentige Potenzial der Aktie und den Kapitalmarkttag Ende September als wichtigste Kurstreiber./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 11,80EUR auf Tradegate (13. August 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Yannik Siering

Analysiertes Unternehmen: Medios

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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