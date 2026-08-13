DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt, die Prognosen habe der Reiseveranstalter aber bestätigt, schrieb Andre Juillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das vergangene Quartal sei von geopolitischen Ereignissen schwer gezeichnet worden./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 7,238EUR auf Tradegate (13. August 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Andre Juillard
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andre Juillard
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,50
Kursziel alt: 10,50
Währung: EUR
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