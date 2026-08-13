Früheste Champagner-Lese seit Jahrzehnten

ÉPERNAY (dpa-AFX) - Die Ernte für Champagner beginnt in diesem Jahr nach Angaben des Hersteller-Verbands Comité Champagne so früh wie noch nie innerhalb der vergangenen 40 Jahre. "Diese Situation erklärt sich durch den frühzeitigen Laubaustrieb im Frühling und dann durch die beschleunigte Reifung der Trauben unter dem Einfluss mehrerer Episoden großer Hitze während der Saison", hieß es vom Verband. Offiziell dürfen die Trauben seit dem 12. August geerntet werden.

Den bisherigen Rekord für die früheste Lese von Trauben für Champagner gab es im vergangenen Jahr. Nun beginnt die Lese noch einmal acht Tage früher. Durch die Hitze seien die Trauben besonders schnell gereift, aber nicht so groß geworden. Die Trauben verfügten über ein gutes Potenzial. Noch sei es aber zu früh, um über die Qualität des Jahrgangs zu urteilen, hieß es vom Comité Champagne.

Für die Champagner-Herstellung gelten strenge Regeln: So dürfen die Trauben für den Schaumwein ausschließlich aus der Weinbauregion Champagne nordöstlich von Paris stammen. Auch die Verarbeitung der Trauben ist streng reglementiert - beispielsweise dürfen sie nur per Hand geerntet werden./rbo/DP/zb



