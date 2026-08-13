BAADER BANK stuft MLP AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat MLP nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Halbjahresresultate belegten eine insgesamt ordentliche Geschäftsdynamik, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Damit sei der Finanzdienstleister auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen oder knapp zu übertreffen, /rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 09:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 7,83EUR auf Tradegate (13. August 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Gerhard Schwarz

Analysiertes Unternehmen: MLP AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,80

Kursziel alt: 8,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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