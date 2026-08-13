BAADER BANK stuft MLP AG auf 'Buy'
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MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat MLP nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Halbjahresresultate belegten eine insgesamt ordentliche Geschäftsdynamik, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Damit sei der Finanzdienstleister auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen oder knapp zu übertreffen, /rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 09:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 09:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 7,83EUR auf Tradegate (13. August 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Gerhard Schwarz
Analysiertes Unternehmen: MLP AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,80
Kursziel alt: 8,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gerhard Schwarz
Analysiertes Unternehmen: MLP AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,80
Kursziel alt: 8,80
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