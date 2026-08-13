🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCEWE Stiftung AktievorwärtsNachrichten zu CEWE Stiftung

    ANALYSE-FLASH

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Baader Bank bestätigt Cewe mit Kursziel 126 Euro
    • Umsatz übertraf Schätzung, Ergebnis im Plan
    • Negative Einmaleffekte belasteten das Ebit stärker
    ANALYSE-FLASH - Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Fotospezialist habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz habe seine Schätzung übertroffen, das operative Ergebnis decke sich mit seiner Annahme. Negative einmalige Effekte seien ausgeprägter gewesen als erwartet und hätten das Ergebnis (Ebit) belastet./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:04 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    CEWE Stiftung

    -0,52 %
    -2,17 %
    +3,23 %
    -2,34 %
    -4,10 %
    +5,85 %
    -19,82 %
    +27,87 %
    +7.468,84 %
    ISIN:DE0005403901WKN:540390
    CEWE Stiftung direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 96,20 auf Tradegate (13. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -2,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 715,92 Mio..

    CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 145,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +30,98 %/+64,24 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 126 Euro



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CEWE Stiftung - 540390 - DE0005403901

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CEWE Stiftung. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aus Sicht mehrerer Teilnehmer niedrige Bewertung der CEWE-Aktie. Der Aktienbestand von 7,9 % senke bei unverändertem Gewinn das KGV je Aktie; weitere Rückkäufe werden als theoretisch möglich betrachtet. Erwartet werden Impulse durch die Halbjahreszahlen am 13. August, zugleich wird vor saisonal bedingten Kursschwankungen und möglichen Rücksetzern gewarnt. Als Fundamentalfaktoren gelten die alternde Bevölkerung und eine stabile Nachfrage nach Fotobüchern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber CEWE Stiftung eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Fotospezialist habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     