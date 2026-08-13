Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 96,20 auf Tradegate (13. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -2,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,23 %.

Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 715,92 Mio..

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 145,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +30,98 %/+64,24 % bedeutet.