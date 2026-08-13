ANALYSE-FLASH
Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro
- Baader Bank bestätigt Cewe mit Kursziel 126 Euro
- Umsatz übertraf Schätzung, Ergebnis im Plan
- Negative Einmaleffekte belasteten das Ebit stärker
MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Fotospezialist habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz habe seine Schätzung übertroffen, das operative Ergebnis decke sich mit seiner Annahme. Negative einmalige Effekte seien ausgeprägter gewesen als erwartet und hätten das Ergebnis (Ebit) belastet./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:04 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 96,20 auf Tradegate (13. August 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -2,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,23 %.
Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 715,92 Mio..
CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 145,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +30,98 %/+64,24 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 126 Euro
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Hallo 'Tiger',
CEWE ist eine gute Wahl, ich soll aber Effecten-Spiegel WKN 564763 nicht vergessen.
Bolko Hoffmann sagt seit 19 Jahren gar nichts mehr, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt...